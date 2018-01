'Luchtmacht neemt te veel risico met vervoer gevaarlijke stoffen'

'Samenleving loopt gevaar'

Dat is buitengewoon riskant, zegt emeritus hoogleraar veiligheid en rampenbestrijding Ben Ale. "Het kan ertoe leiden dat je in dat vliegtuig een lekkage krijgt waardoor bijvoorbeeld de bedrading wordt aangetast. Het kan ook tot brand of ontploffing leiden. Kortom, dingen die je je in een vliegtuig absoluut niet kunt permitteren."

Ook Jean Debie, voorzitter van de vakbond voor burger en militair defensiepersoneel (VBM), vindt het "zorgelijk, ernstig en onverantwoord. De samenleving loopt groot gevaar".

Tot nu toe zijn er in Nederland geen grote ongelukken gebeurd bij het vervoer van gevaarlijke stoffen. Maar het rapport waarschuwt voor een ongeluk zoals in de VS in 1996. Daar ging het mis toen de lading van een passagiersvliegtuig in brand vloog en ontplofte.

Honderdtien mensen kwamen toen om het leven. "De les die we moeten leren van dat vliegtuigongeluk is dat je niet alles door de lucht moet vervoeren", zegt hoogleraar Ale. "En wat je wel door de lucht vervoert, moet je goed verpakken. Anders kan een vliegtuig neerstorten."