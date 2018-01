Baby in bed: levensgevaarlijk

In Groot-Brittannië sterven jaarlijks 133 baby's, ruim twee per week, doordat ze in het bed van hun ouders slapen. In de afgelopen vijf jaar zijn in het land 665 kinderen overleden waarbij 'co-sleeping' een factor was.

In Amerika is het inmiddels een trend onder beroemdheden, die op sociale media en in boulevardbladen vertellen hoe bijzonder en intiem het is om zo met je kind de nacht door te brengen. En ook Nederlandse sites promoten het om met je pasgeboren kind in bed te slapen.

Wiegendood

"Het was een niet heel Nederlandse gewoonte, maar het neemt wel toe", zegt Adèle Engelberts, kinderarts en bestuurslid van Landelijke werkgroep Wiegendood van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde.

Het in bed slapen blijkt een belangrijke factor te zijn bij de wiegendood van jonge kinderen, tot 4 maanden oud. "Dat baart ons zorgen", zegt Engelberts. Ze is een fervent tegenstander van co-sleeping.

"Hoe jonger het kind, hoe groter de kans op wiegendood als je het bij je in bed neemt. Nederlands onderzoek heeft uitgewezen dat de eerste maand er een tien keer groter risico is. Bij de derde maand een twee keer groter risico. Dus mijn dringend advies zou zijn om het niet te doen."