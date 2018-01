'Te weinig cardiologen hebben verstand van het vrouwenhart'

Het hart van vrouwen zit weliswaar anatomisch hetzelfde in elkaar als dat van mannen, toch zijn er ook grote verschillen. Zo ontwikkelt de zogenaamde slagaderverkalking zich anders dan bij mannen. Waar bij mannen de vernauwingen vaak op één plek zitten, slibben de vaten bij vrouwen zich vaak gelijkmatig dicht.

En waar mannen vaak problemen hebben in de grotere kransslagaders in het hart, hebben vrouwen vaak problemen in de allerkleinste vaatjes van het hart. Bij een hartkatheterisatie zijn die kleine vaatjes niet goed te zien. De diagnose is voor artsen daarom lastig te stellen.

Gefixeerd

Om meer bewustwording te creëren bij artsen over het verschil tussen het hart van vrouwen en mannen geeft Wittekoek lezingen. "In het stellen van diagnoses is nog een wereld te winnen. De klachtenpatronen worden ook niet goed begrepen door vrouwen zelf. Door die communicatie is het voor de dokter lastig uit te maken of het wel of niet om een hartprobleem gaat."

Ze vindt dat er veel meer kennis nodig is in de medische opleidingen. "We zijn bij cardiologie gefixeerd op dichtgeslibde bloedvaten, dat kunnen we goed behandelen en dotteren. Maar in dit geval kunnen vrouwen heel veel klachten hebben als de bloedvaten niet zijn dichtgeslibd", aldus Wittekoek.