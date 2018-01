De huizenmarkt neemt de rest van de economie op sleeptouw

In die zin jaagt de huizenmarkt de consumptie aan, of houdt die juist enorm tegen. Maar ook de economische groei in Nederland volgt de huizenmarkt op de voet.

In de jaren 90 bijvoorbeeld schoten de huizenprijzen omhoog en groeide de economie met wel 4 procent. En toen in 2008 de huizenmarkt instortte, kwam er in Nederland recessie. Sinds 2014 stijgen de huizenprijzen weer en is ook de economische groei terug.

Dat de huizenmarkt en economie elkaar zo opzwepen is een probleem, aldus Bouman. "Als het goed gaat in Nederland, maakt de huizenmarkt dat het fantastisch gaat. Maar in jaren dat de economie hapert, zorgt dezelfde huizenmarkt ervoor dat het meteen echt slecht gaat."