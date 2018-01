Blank of wit: een taalstrijd met een politieke ondertoon

"Bij ons speelt het geen rol op de redactie", is de reactie van RTL aan Nieuwsuur. Ook bij het AD komt de kwestie 'wit' of 'blank' niet voor in hun stijlboek, zegt redacteur Rennie Rijpma. "Tijden en taal veranderen, en soms moet het stijlboek dan aangepast worden. Wellicht dat we binnenkort een besluit nemen over wat we hier bij voorkeur gebruiken, maar op dit moment is dat nog niet gebeurd."

Een eindredacteur van NRC worstelde een jaar geleden met de twee termen bij een artikel over onrust in 'zwart Amerika'. Hij kon geen uitsluitsel vinden. Niet onder collega's, en ook niet in het stijlboek - waarin taalkwesties op hoofdlijnen worden besproken.

Voorlopige conclusie: "Taalgebruik evolueert. Een beladen woord kan in onbruik raken, zoals met allochtoon is gebeurd. Als blank alleen nog maar klinkt als de blanke top der duinen, ja, dan is wit wél neutraler", aldus NRC-ombudsman Sjoerd de Jong. Volgens hem moet een redactie zich hier niet krampachtig aan onttrekken.