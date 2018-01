Turkse Nederlanders in Almelo: 'Wat moeten we nog meer doen om te integreren?'

De tijden zijn veranderd: er is twijfel aan de loyaliteit van de Turkse gemeenschap. Moskeeën, zoals in Almelo, worden gezien als een verlengstuk van de Turkse regering. Ayhan Tonça, van de Turkse moskee-organisatie Diyanet, is het hier niet mee eens: "Dit is een moskee die als moskee dient. Hier vindt niets politieks plaats."

Volgens Tonça is de Turkse gemeenschap juist heel loyaal aan Nederland. "Maar we zijn ook loyaal aan Turkije. We zeggen altijd: het is ons vader- én ons moederland. Maar we leven hier in Nederland. Dat betekent ook dat het ons land is."

Ondertussen heeft de Armeense gemeenschap in Almelo wel kritiek op hoe de Turkse Nederlanders zich opstellen. "Zij zitten vooral samen in theehuizen te praten over de Turkse politiek", zegt gemeenteraadslid Robin Gelici (CDA).

Volgens hem kan je hun integratie niet vergelijken met die van de Armeniërs. "Het verschil is dat ze nationalistischer zijn. Ze zien niet Rutte, maar Erdogan als hun premier."