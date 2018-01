Twijfels over onafhankelijk onderzoek breder dan alleen WODC

Die mail bleef, net als het conceptrapport, tot op de dag van vandaag geheim. Het radioprogramma Argos deed in 2015 een WOB-verzoek, maar kreeg alleen een bijna volledig zwartgelakte versie van de mail. Het conceptrapport van het Trimbos-instituut weigerde het ministerie aan Argos te geven.

De wijzigingen die het Trimbos op verzoek van het ministerie had doorgevoerd, gingen over de hoofdconclusie. In het conceptrapport luidde die dat een specifiek systeem om leeftijd te controleren zeer betrouwbaar was. In het eindrapport was de hoofdconclusie opeens veranderd: er was meer onderzoek nodig, omdat er nog niets zinnigs te zeggen was over de effectiviteit van de verschillende systemen.