Het vijfjaarscontract: een uitkomst of juist niet?

FNV-bestuurslid Zakaria Boufangacha vindt het vijfjaarscontract "geen goed plan". "Het is onverstandig en onnodig. Je ziet hiermee dat er weer een aanval wordt gedaan op het vaste contract."

Volgens Boufangacha levert het nieuwe contract weinig voordelen op voor werknemers. "Het lijkt me niet fijn om voor vijf jaar een contract te hebben, en daarna onzeker te zijn over wat de wereld brengt."

Dat KLM nu deze contracten wil aanbieden, noemt hij symboolpolitiek. "Zij hebben eerst ingezet op flexibiliseren, door veel uitzendkrachten in huis te nemen. Maar in uitzendkrachten die daar tien jaar werken is niet geïnvesteerd. KLM bestaat al lang, er is structureel werk, dus zij kunnen prima contracten voor onbepaalde tijd aanbieden."

Het argument dat je met een vijfjaarscontract meer gestimuleerd zou zijn om te blijven leren, is "de wereld op zijn kop". "De werkgevers moeten de primaire verantwoordelijkheid hebben dat zij investeren in hun mensen. Zij moeten zich bewust zijn dat wanneer ze iemand in dienst nemen, ze vooruit moeten denken. Het risico ligt nu volledig bij de werknemer, en de werkgever kan achterover leunen."