Is de dood straks een keuze?

Een van de bekendste transhumanisten is Ray Kurzweil, hoofd-ingenieur bij Google. Google richtte in 2013 ook Calico op, een biotech bedrijf dat zich ten doelt stelt technische oplossingen te vinden voor de menselijke sterfelijkheid. En ook Peter Thiel, een miljardair die ooit het bedrijf Paypal oprichtte, is een bekende durfkapitalist die in Silicon Valley onderzoek naar levensverlenging financiert.

De stromingen kent vele verschillende ideeën. Sommige transhumanisten laten zich bijvoorbeeld invriezen na hun dood. Ze gaan ervan uit dat de technologie uiteindelijk zo geavanceerd wordt dat ze op een bepaald punt weer tot leven kunnen worden gewekt en hun geest kunnen uploaden.

Ze willen het lichaam helemaal achter zich laten, en zichzelf bijvoorbeeld uploaden in een menselijke robot met super-menselijke capaciteiten en zo onsterfelijk worden. Ze zien het lichaam als een soort mechanisme dat verbeterd kan worden, net zoals je een computerprogramma kan verbeteren.

Horizon

In de meest extreme vorm leidt dit tot het idee dat je het brein kan reduceren tot een code. Een soort softwareprogramma dat niet perse in de hersenen hoeft af te spelen, maar dat geüpload kan worden naar een ander platform, zoals bijvoorbeeld een robot.

"Het is een hele rationale, technocentrische visie op wat het is om mens te zijn", zegt O'Connell. "Een wetenschapper, een typische wetenschapper, zou natuurlijk zeggen dat er geen kans is dat we ooit onsterfelijk worden. Er is een soort horizon, en we kunnen de horizon van de sterfelijkheid tot op zekere hoogte terugdringen, maar eeuwig leven is in wezen een fantasie."