Een op drie Nederlanders vindt geweld binnen relatie soms acceptabel

Hoe kijken Nederlanders aan tegen geweld in een relatie? Uit een nieuw onderzoek blijkt dat er uiteenlopende opvattingen onder Nederlanders bestaan over wat acceptabel is, als het gaat om het gebruik van lichamelijk, psychisch en seksueel geweld tegen de partner.

De overgrote meerderheid vindt partnergeweld in het algemeen onaanvaardbaar. Maar de grenzen verschuiven wanneer mensen concrete situaties voorgelegd krijgen. Mag je bijvoorbeeld terugslaan als je door je partner geslagen wordt? Of mag je slaan als een van beiden is vreemdgegaan? Of wat als je vindt dat je partner het huishouden verwaarloost?

De ruim 3000 Nederlanders die aan het onderzoek meededen kregen twaalf van dat soort stellingen voorgelegd. Een op de drie gaf bij minstens één voorbeeld aan het gebruik van geweld tegen de partner acceptabel te vinden. Het blijkt dat mannen toleranter zijn: zij vinden het geweld tegen de partner vaker acceptabel dan vrouwen.