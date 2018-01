'Brexpats' claimen EU-burgerschap: 'Hoe kon ik hierop voorbereid zijn?'

Huyton: "Toen ik naar Nederland kwam in 1993, golden de regels van toen. Daar werd niks vermeld over de mogelijkheid voor een land om uit de EU te stappen."

Als een EU-land de EU verlaat, betekent dat automatisch dat burgers hun EU-burgerschap verliezen? Huyton pleit ervoor dat het Europese Hof van Justitie erover oordeelt. Want het Europees verdrag geeft geen antwoord op de vraag, en dat zorgt voor onzekerheid. Daarom begint een aantal Britten in Nederland een rechtszaak om hun EU-burgerschap te behouden.

Huyton wil het ook weten voor zijn kinderen, van wie er nu twee in het Verenigd Koninkrijk studeren. Voor hen is het de vraag of ze met hun Britse paspoort hun leven in Nederland weer kunnen oppakken.

Vertegenwoordiger Nugent zit er vooral mee dat hij voor zijn werk, een klein softwarebedrijf, veel moet reizen binnen de EU. Hij is bang dat hij zijn rechten om vrij te reizen verliest en zo zijn baan op het spel komt te staan.

Nederlands paspoort

Naast het aanspannen van een rechtszaak is er ook een andere manier om de onzekerheid weg te nemen. Zoals een Nederlands paspoort aanvragen. Is dat geen optie? Huyton: "Simpel gezegd: als we dat doen, geven we ons Britse paspoort op volgens de Nederlandse regels die op dat moment gelden."

"En dan zijn we Nederlandse staatsburgers geworden, en gelden er strengere regels als we besluiten om weer terug in het Verenigd Koninkrijk te gaan wonen."

Bovendien: "Ik ben Brits sinds mijn geboorte en heb meer dan de helft van mijn leven in Engeland gewoond. Iemand uit Maastricht wordt ook nooit 100 procent Amsterdammer."