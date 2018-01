Patiënten Q-koorts grijpen naar onbewezen behandeling

Maar het Radboudumc vindt de behandeling gevaarlijk. Volgens internist Chantal Bleeker weten we niet genoeg over het inspuiten van eigen bloed. "De risico's zijn dat het een immuunreactie teweegbrengt, die anders is dan wat beoogd wordt. Het doel is een reactie van de Q-koortsbacterie, maar het kan ook zijn dat de immuunreactie tegen je eigen lichaamscellen gericht zal zijn." Dat kan ernstige gevolgen hebben.

Daarnaast kan er een bacterie in het bloedmonster terechtkomen. "Als je dat opnieuw inspuit, dan kan dat in het ergste geval tot bloedvergiftiging leiden en dat kan uiteindelijk levensgevaarlijk zijn."

Duizend patiënten

Er is veel ellende, ziet Q-support, een stichting die patiënten begeleidt. Directeur Annemieke de Groot: "Afgelopen week heeft de duizendste patiënt zich aangemeld. Het zijn mensen die schreeuwen om een behandelingsmethode. Ik kan me goed voorstellen dat ze alles aangrijpen wat er voorbij komt."

Al raadt ze alternatieve methodes ten zeerste af. "Mijn boodschap is, ga niet zomaar in zee met een behandelwijze die onvoldoende bewezen is. Of dat nu de methode van dokter Kunst is of van een ander."