Dark web niet zo anoniem als je denkt: elf verdachten in beeld

Wereldwijd was er lof en respect voor de Nederlandse politie-actie afgelopen zomer tegen Hansa Market, een marktplaats voor drugs op het internet. De Nederlanders deden iets wat nog niemand had gedaan: een drugssite een maand lang overnemen om de anonieme kopers en verkopers te ontmaskeren. Bij de actie kwamen in Nederland in eerste instantie vier verdachten in beeld. Inmiddels zijn er elf mensen als verdachte aangemerkt.

Voor het eerst doen drie direct betrokkenen hun verhaal. Onder hen ook één van de bedenkers van de actie: Bas Doorn, criminoloog en ICT-specialist bij het Openbaar Ministerie. "Het belangrijkste doel van deze actie was het verstorende effect", zegt Doorn. "Op het dark web is in principe iedereen anoniem. Door deze actie probeerden we eigenlijk te laten zien: je bent niet zo anoniem als je denkt op het dark web."

23 juni 2017: moment van de waarheid

Terug naar het moment van de actie, in de zomer van 2017. Het is 02:00 uur 's nachts als een paar leden van het team High Tech Crime op een kamertje van het hoofdkantoor van de Nationale Politie in Driebergen zitten. Operatie 'Bayonet' gaat beginnen.