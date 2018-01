Advocaten pleiten voor aanpassing tbs-systeem

Het tbs-systeem ligt onder vuur. Michael P. bekende de moord op Anne Faber, maar weigerde mee te werken aan een psychiatrisch onderzoek en ontliep daardoor tbs. En Michael P. is niet de enige, de groep tbs-weigeraars groeit. Negen op de tien verdachten weigert een onderzoek.

Tbs-advocaten stellen nu veranderingen voor. "Wij zeggen, verbeter nou inhoudelijk het tbs-systeem. Dan zullen meer verdachten meewerken en dat maakt de samenleving veiliger." Dat zegt advocaat Job Knoester. Hij is een van de advocaten achter een manifest gericht op het verminderen van het aantal verdachten dat tbs ontloopt door psychiatrisch onderzoek te weigeren.

Daarom pleit Knoester voor een beperkte tbs termijn. "In sommige gevallen, en dan niet meteen de heftigste zaken, zou je moeten kunnen zeggen: een TBS gaat zoveel jaar duren. Een cliƫnt van mij is opgepakt voor een tasjesroof en moest daarvoor 15 jaar TBS in. Dat is buiten proportie."