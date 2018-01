'Ook communicatie over hartprobleem Nouri had in dossier moeten staan'

"Je moet in een dossier niet alleen de medische toestand vastleggen, maar ook de communicatie met een patiënt of cliënt, zoals hier met Nouri." Dat zegt Jaap Sijmons, hoogleraar gezondheidsrecht aan de Universiteit Utrecht over de communicatie tussen Ajax en de KNVB en de familie van Abdelhak Nouri.

De speler kreeg afgelopen zomer een hartstilstand tijdens een oefenwedstrijd in Oostenrijk. De ouders zeggen dat ze nu pas hebben vernomen dat hun zoon eerder al zou hebben gehoord dat hij een hartprobleem had.

"Volgens de regels moet het Nouri allemaal verteld zijn", zegt Sijmons. "En als plaatsvervangers had het met de ouders moeten worden gedeeld", zegt hij over de periode dat de ouders namens Nouri optraden.

'Opmerkelijk'

Eerder vandaag liet de KNVB weten dat ze de voetballer mondeling en schriftelijk hebben geïnformeerd over de keuringen en de daarin aangetroffen hartafwijking. Wel ontbreekt daarvan schriftelijk bewijs, aldus de voetbalbond. "Dat is opmerkelijk", aldus hoogleraar Sijmons.

De controles vonden plaats in 2014 en 2016. Beide keren zou Nouri te horen hebben gekregen dat er hartafwijkingen waren geconstateerd, zegt een woordvoerder tegen RTL Nieuws.

Volgens NRC-Handelsblad oordeelde de voetbalbond vervolgens dat die afwijking ongevaarlijk was en deelde de informatie met Ajax, de club waar Nouri speelde.

De familie van Nouri wist van niks, en Nouri zelf ook niet, zo laat de familie weten. Of er een direct verband is tussen de hartafwijking bij de voetballer en de hartstilstand die Nouri afgelopen zomer trof, is niet duidelijk. Nouri verkeert nu nog steeds in een zeer lage staat van bewustzijn.