Een terugblik op nieuwjaarsnacht, met de hulpdiensten

Zo'n tien tot twaalf miljoen schade. Dat is volgens de verzekeraars de voorlopige tussenstand van de schade tijdens de jaarwisseling. Al lijkt het oudejaarsfeest op veel plaatsen iets rustiger te zijn verlopen.

Het is een eerste en voorlopige schatting van de schade. Schade aan huizen en auto's vormt overigens maar een beperkt deel van de nieuwjaarsschade. Zo lopen de medische kosten ook in de papieren.

Bij de brandweer in Schiedam was het een redelijk drukke nacht met acht keer zoveel meldingen als normaal. "Negentig meldingen van vooral buitenbranden", zegt brandweercommandant Ronald Mulders. "Maar erg veel is dat niet."

Mensen bleven ook door de regen vaker binnen, is een verklaring van Mulders. "En de preventie heeft zijn werk gedaan." De gemeente voert een zero-tolerance-beleid op oudejaarsnacht. "Dat betekent dat we alle brandjes op straat blussen. Ook de kleintjes."