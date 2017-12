Mogen ouderen hun dood in eigen hand nemen? De discussie blijft

Betuttelend

Ook onder ouderen verschillen de meningen over het onderwerp enorm. Zo zegt schrijver en oud-politicus Jan Terlouw (86): "Ik vind dat als je oud bent, en je elke ochtend wakker wordt met het gevoel dat je leven voltooid is, dat je dan niet voor de trein hoeft te springen. Je moet een middel kunnen krijgen waardoor je op een vreedzame en pijnloze manier kan sterven."

Clara Jas (81) is het met hem eens, en begrijpt niet waarom sommigen zo faliekant tegen het voorstel zijn. "Ik vind het zo betuttelend. Ik wil er op een waardige manier uitstappen, zonder dat ik daar andere mensen mee belast."

Ze houdt een zilverkleurig pakketje vast. "Dit is mijn pakje, dat ik altijd zorgvuldig verstopt houd. Want hier zit in wat ik nodig heb als ik mijn leven voltooid vind. Het is een soort poeder. Je valt ervan in slaap en je wordt niet meer wakker."

Vanaf het moment dat ze het in huis heeft, leeft Jas met minder zorgen, zegt ze. "Ik ben makkelijker vrolijk. Ik zag er heel erg tegenop om aan mijn einde toe te zijn en dan geen middelen te hebben. En dan afhankelijk te zijn van artsen."