'Verbetering banden Nederland Turkije in beider belang'

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft gezegd dat hij de relatie met Nederland en Duitsland wil herstellen.

In een gesprek met Turkse journalisten zei Erdogan in de afgelopen weken "bevredigende" signalen te hebben opgevangen, onder andere van premier Mark Rutte, die wijzen op de wil om de moeizame verhouding weer te verbeteren. "Natuurlijk hopen we op goede banden met de Europese Unie en de EU-lidstaten", benadrukte Erdogan.