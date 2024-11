Harris en Trump op weg naar laatste optredens • Rechter staat weggeefactie Musk toe

De laatste peilingen wijzen nog altijd op een bijzonder spannende race: Kamala Harris en Donald Trump zijn verwikkeld in een nek-aan-nekrace om het Witte Huis. Vandaag is de laatste dag dat de Amerikanen kunnen stemmen. Al zo'n 80 miljoen kiezers hebben al hun stem uitgebracht, meer dan de helft van het totale aantal kiezers in 2020.

In dit blog volgen we de laatste ontwikkelingen: