Kwalificatiedag in Monza • Hamilton de snelste in derde training, Verstappen ontevreden

Dit weekend rijdt de Formule 1 op het iconische hogesnelheidscircuit van Monza: in dit liveblog volgen we de zaterdag en blikken we vooruit op de race van zondag.

12.30 uur: derde vrije training,

16.00 uur: kwalificatie

Veel coureurs hebben moeite met de nieuw geasfalteerde baan, met twee crashes tot gevolg.

Max Verstappen was op vrijdag het snelste in de eerste vrije training, Lewis Hamilton in de tweede.

