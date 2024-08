Verstappen denkt niet aan nieuw contract • Organisatie F1-race wint kort geding

In dit liveblog blikken we vooruit op de Grand Prix van Nederland op het prachtige circuit van Zandvoort. Vandaag is de mediadag. Dat betekent dat we met veel coureurs kunnen spreken en een inkijkje krijgen in hoe de teams naar de race toe hebben geleefd.

Het is de vierde editie sinds de terugkeer van de Dutch GP

De vorige drie edities werden gewonnen door Max Verstappen

De race is zondag om 15.00 uur live te zien op NPO 1, NOS.nl en in de app.

Het belooft een spannende race te worden, met drie à vier teams die mee kunnen doen voor de zege

Pushberichten ontvangen bij updates in dit blog? Druk op het belletje.