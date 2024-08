NOS Wielrennen • vandaag, 15:05

De Jong wil op Alpe d'Huez nog een keer verbazen: 'Podium te hoog gegrepen'

Thalita de Jong is zelf 'verrast' om in de top vijf van het klassement te staan bij de start van de slotetappe van de Tour de France Femmes. 'Top tien behouden is al klasse'.