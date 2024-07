NOS Wielrennen • vandaag, 01:11

Geologie in de Tour: gravel, gravel, gravel, waar komt dat eigenlijk vandaan?

Professors in de geologie, Douwe van Hinsbergen en Marjolein Naudé van de Universiteit Utrecht, geven tijdens de Tour een aantal mini-colleges in de geologie over de gebieden waar het peloton doorheen rijdt. Vandaag: etappe 9.