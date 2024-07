NOS Wielrennen • vandaag, 13:57

Jakobsen: 'Wil er zo lang mogelijk aanhangen, gelukkig rijden we richting verkoeling'

Fabio Jakobsen had veel last van de hitte in de eerste etappes van de Tour. De sprinter van dsm-Firmenich-PostNL blikt vooruit op de zware vierde etappe.