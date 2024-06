NOS Wielrennen • vandaag, 12:14

Kennis is macht: gaat veelbesproken 'control room' Vingegaard aan derde Tourzege helpen?

Het nieuwste wapen van Visma-Lease a Bike in de strijd tegen de concurrentie in de Tour de France is de mobiele 'control room'. Mathieu Heijboer legt uit hoe het werkt.