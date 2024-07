AFP Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard

NOS Wielrennen • vandaag, 06:30 Historische momenten in de Tour, nu al uitkijken naar Pogacar-Vingegaard in 2025 Bart van Dooijeweert volgt de Tour in Frankrijk

Bart van Dooijeweert volgt de Tour in Frankrijk



"Ce Tour est historique!", sprak een opgetogen Christian Prudhomme al op de vijfde dag van de Ronde van Frankrijk. De Tour-baas stond naast het podium in Saint-Vulbas te glunderen vanwege het in zijn ogen zo historische begin van de grootste wielerwedstrijd ter wereld.

"Het is de 111de editie en we zijn voor het eerst in Italië gestart. Biniam Girmay was de eerste zwarte Afrikaanse renner die een etappe won. En nu heeft Mark Cavendish geschiedenis geschreven", oreerde Prudhomme.

De Tour de France van 2024 was om vele redenen een memorabele editie. De 39-jarige Cavendish won zijn 35ste etappe, waarmee hij het lange tijd onbereikbaar geachte record van Eddy Merckx uit de boeken reed.

35 landen

Richard Carapaz, de winnaar van de bolletjestrui, won als eerste renner uit Ecuador een Tour-etappe en was een dag drager van de gele trui, eveneens als eerste Ecuadoraan.

Dankzij de ritzeges van Girmay en Carapaz zijn er nu 35 landen met een ritzege in de Tour. Een teken dat de van oudsher door West- en Zuid-Europa gedomineerde sport steeds verder aan het internationaliseren is.

AFP Girmay vierde zaterdag al met enkele ploeggenoten het veiligstellen van de groene trui

Girmay zou uiteindelijk niet één, maar liefst drie etappes winnen. De Eritreeër bracht bovendien de groene trui van het puntenklassement naar Nice. Vanwege de komende Olympische Spelen eindigde de Tour voor het eerst niet in Parijs, ook al een historisch gegeven.

Pogacar

Maar bovenal was het de Tour van Tadej Pogacar. De Sloveen die zes etappes won en met groots machtsvertoon de gele trui pakte.

Op de vraag of we getuige geweest zijn van een van de beste prestaties ooit op een fiets, antwoordde Pogacar een tikje onbescheiden maar volmondig met "ja" na zijn zege in de Pyreneeënrit naar Plateau de Beille. "Ik vond het echt bizar toen ik de cijfers op mijn fietscomputer bekeek. Ik heb de hoogste cijfers uit mijn carrière getrapt."

AFP Pogacar wordt gefeliciteerd door Carapaz

De pas 25-jarige Pogacar staat al op zeventien etappezeges. Bijna dagelijks kreeg hij tijdens deze Tour de vraag of hij denkt het record van Cavendish te kunnen verbeteren.

"Ik ben wel een liefhebber van dat soort statistieken", zei Pogacar zondagavond in Nice. "Maar alleen als het om andere renners gaat, niet mijn eigen statistieken. Ik denk nu echt niet aan dat record."

"Misschien ga ik dat wel doen als ik 30 jaar ben, wie weet. Maar stel dat ik nooit meer een etappe win in de Tour, dan ben ik nog steeds heel blij met wat ik allemaal al bereikt heb."

Sterk deelnemersveld

De Tour had dit jaar een ongekend sterk deelnemersveld. Van de top vijftien van de UCI-wereldranglijst ontbrak alleen de nummer tien: Marc Hirschi. Het was bovendien voor het eerst dat de zes renners die als beste ter wereld worden beschouwd in dezelfde etappekoers reden: Pogacar, Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel, Primoz Roglic, Wout van Aert en Mathieu van der Poel.

Van die zes supersterren schitterde er slechts één. Pogacar liet keer op keer zien dat hij de beste was. Dat Vingegaard nog tweede werd, was gezien de gebrekkige voorbereiding door zijn zware valpartij in de Ronde van Baskenland al een hele prestatie. En nummer drie Evenepoel kende een sterk debuut door een tijdrit en de witte trui voor beste jongere te winnen.

"Pogacar was super sterk, ik denk op zijn hoogste niveau ooit", constateerde uittredend kampioen Vingegaard. "Ik was dat ook in de eerste twee weken, maar daarna viel ik wat terug."

Uitkijken naar 2025

Dat Visma-Lease a Bike na twee opeenvolgende overwinningen met Vingegaard dit jaar tekort kwam, kon de Nederlandse ploeg gezien de omstandigheden vrij gemakkelijk accepteren. Maar een topfitte Vingegaard was mogelijk ook niet opgewassen geweest tegen dit machtsvertoon van Pogacar.

"We zullen goed gaan analyseren hoe we Jonas volgend jaar nog beter kunnen maken", sprak directeur Merijn Zeeman, die zelf na elf jaar vertrekt bij de Nederlandse ploeg. "Op dit moment hebben we het antwoord niet, het is ook niet iets dat we binnen één dag kunnen oplossen."

AFP Vingegaard en Pogacar: ook volgend jaar hét duel in de Tour?

Vorig jaar was het Pogacar die de Tour reed na een gebrekkige voorbereiding, wegens een breuk in zijn hand bij een valpartij. Vingegaard won toen met liefst zeven minuten voorsprong. Dit jaar waren de rollen omgedraaid en pakte de Sloveen 6 minuten op de Deen.

Als de titanen volgend jaar allebei topfit aan de Tour-start in Lille verschijnen, belooft het een spannende strijd te worden. "Het is goed voor de sport dat we een renner als Pogacar hebben", vindt Vingegaard. "Dan hebben we een mooie rivaliteit. Zonder Tadej of zonder mij zou de Tour de France niet zo leuk zijn."

Pogacar reageert op dopingverhalen Vanwege de grote overmacht waarmee Tadej Pogacar deze Tour de France naar zijn hand zette, kwamen er ook insinuaties over dopinggebruik. Op een persconferentie na de Tour ging Pogacar daar voor het eerst op in. "Er zullen altijd twijfels zijn, dat is duidelijk. Het wielrennen is zo erg beschadigd door het verleden. Door wat er voor mijn tijd gebeurd is. Als je wint, zullen er altijd haters zijn en is er altijd jaloezie. Als je geen haters hebt, dan presteer je niet genoeg." "Ik denk dat dit een van de cleanste sporten ter wereld is. Het is het echt niet waard om dat risico te nemen. Dat zou heel erg dom zijn, ook qua gezondheid. Je zet je leven op het spel voor een stom spelletje. Het belangrijkste is dat je gezond bent."