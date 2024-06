NOS Nieuws • vandaag, 23:22

GL-PvdA: We hebben de verkiezingen gewonnen, ook NSC en Volt zijn blij

GL-PvdA is bij de Europese verkiezingen in Nederland de grootste partij geworden. De PVV is de grote winnaar en gaat van 1 naar 6. Dat is 1 zetel minder dan in de exitpoll. Volt krijgt er juist 1 zetel bij en komt op 2 zetels. NSC heeft 1 zetel.