NOS Nieuws • vandaag, 19:30

Blijdschap bij AfD: 'Mensen zijn eurokritischer geworden'

Bij de Europese verkiezingen in Duitsland lijkt de rechts-radicale AfD de tweede partij te zijn geworden. Volgens de exitpoll krijgt de AfD 16,5 procent van de stemmen. In 2019 was dat 11 procent.