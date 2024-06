Inwoners uit 21 EU-landen naar de stembus: waar wordt het spannend?

Frankrijk-correspondent Frank Renout:

"De vraag in Frankrijk is niet meer óf de radicaal-rechtse partij van Marine Le Pen de verkiezingen wint, maar hoe groot die overwinning wordt. In de peilingen staat het Rassemblement National al maanden met grote voorsprong op de eerste plaats. Lijsttrekker Jordan Bardella zou meer dan 30 procent van de stemmen krijgen.

De centrumpartij van president Macron staat met grote achterstand op de tweede plaats. Zijn kandidaat, Valérie Hayer, zou volgens de peilingen slechts zo'n 15 à 16 procent van de stemmen krijgen, op de voet gevolgd door de Franse Socialistische Partij.

Als de peilingen blijken te kloppen, kan dat de politieke verhoudingen in Frankrijk op scherp zetten. Macron is impopulair, heeft sinds 2022 al geen absolute meerderheid meer in het parlement en zou nu opnieuw electoraal worden afgestraft. Dat is een nieuwe kras op zijn imago.

Bovendien heeft hij als president grote ambities voor de EU, terwijl de partij van Le Pen juist uitermate kritisch is over de EU. Dat kan hem door tegenstanders voor de voeten worden geworpen: híj heeft misschien wel vergaande ambities, maar de Franse kiezer blijkbaar niet."