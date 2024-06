NOS

NOS Nieuws • vandaag, 12:27 Europa in de praktijk: sneller geld overmaken Mattijs van de Wiel verslaggever

Donderdag kiest Nederland nieuwe leden van het Europees Parlement. Namens Nederland zitten straks 31 mensen in die Europese volksvertegenwoordiging. Wat heeft het parlement de afgelopen jaren besloten? In een serie van vijf artikelen zoomen we in op hoe het Europees Parlement onze levens raakt. Vandaag: overal snel geld overmaken.

De wet

Als je binnen Nederland geld overmaakt, staat het meteen op de andere rekening, ook al is die van een andere bank. Je kunt elkaar betaalverzoeken sturen, met een betaallink overboeken of met een QR-code. Maar tussen bankrekeningen in andere Europese landen kan dat vaak niet. De wet op instantbetalingen brengt daar verandering in. Geld overmaken binnen Europa zal sneller en veiliger gaan.

Zo werkt het

Banken moeten hun systemen aanpassen waardoor geld altijd, ongeacht de dag of het tijdstip, binnen tien seconden op de rekening van de ontvanger wordt bijgeschreven. Je moet meteen een bevestiging krijgen dat het bij de juiste ontvanger is aangekomen, en dit mag niks extra's kosten.

Michiel Hoogeveen, Europarlementariër namens JA21, speelde een belangrijke rol bij de totstandkoming van de wet. Hij was verbaasd toen hij erachter kwam dat sommige banken nog met systemen uit de jaren tachtig van de vorige eeuw werken. "We hebben in Nederland efficiënte betalingssystemen met Tikkie en iDEAL. Geld staat meteen op de andere rekening maar in Europa is dat helemaal niet het geval."

In de praktijk

Wie in een grensgebied woont, zal ermee te maken hebben. Als je in een ander land werkt, krijg je je salaris vaak later op je rekening dan je collega's. Op de markt met een QR-code betalen lukt vaak niet met een rekening uit een ander land.

NOS Isabel uit Duitsland, Claudia uit Ierland en Lucas uit Portugal

Ook als je tijdelijk in een ander land verblijft, zoals studenten vaak doen, kom je erachter dat niet alles even makkelijk gaat binnen de eurozone. Claudia uit Ierland, Isabel uit Duitsland en Lucas uit Portugal, doen alle drie een master Internationale Betrekkingen in Leiden. Ze zijn laaiend enthousiast over het gemak waarmee je in een ander Europees land kunt gaan studeren. Je kunt zomaar ergens gaan wonen, je inschrijven bij een opleiding en je betaalt hetzelfde collegegeld als Nederlandse studenten. Het is een van de mooie dingen van EU", zegt Lucas.

Maar toen hij een kamer had gevonden bleek het erg onhandig dat hij een Portugese bankrekening heeft. Hij moest binnen drie dagen de twee eerste huurtermijnen overmaken. Maar geld overboeken vanuit Portugal duurt twee werkdagen. Bij hem ging het net goed, zijn medestudente Claudia liep hierdoor een kamer mis. "De huurbaas wilde de aanbetaling meteen op zijn rekening, met de druk op de huizenmarkt sta je dan achter als je pas later kunt betalen."

Met Tikkie of iDEAL betalen is superhandig, maar de drie buitenlandse studenten kunnen dat niet met hun buitenlandse rekeningen. In Duitsland gaat heel veel nog cash, zegt Isabel. In Ierland bestaan er meerdere concurrerende systemen, die niet met elkaar en niet met het Nederlandse systeem samenwerken, vertelt Claudia. Als er iets met iDEAL moet worden betaald, moeten Nederlandse studenten het voorschieten. Een rekening splitsen en elkaar een betaalverzoek sturen lukt niet.

Niet grootste probleem van Europa

De drie hebben daarom allemaal meerdere bankpasjes. Om een bijbaantje te kunnen doen moesten ze in Nederland een rekening openen. "Het is zeker niet het grootste probleem van Europa", zegt Isabel. "Maar je kunt zo makkelijk reizen, we hebben de euro, waarom zou je niet makkelijk kunnen betalen?"

Europarlementariër Michiel Hoogeveen beaamt dat. "Het is niet het grootste probleem, maar dit is precies iets waar Europa een meerwaarde heeft. Met zoiets kan Europa het leven van mensen heel concreet makkelijker maken."

Niet alleen consumenten hebben er baat bij, zegt hij. "Bedrijven moeten nu ook op hun geld wachten, wat voor ondernemers een risico is. Dat wordt weggenomen. Bovendien wordt het voor iedereen veiliger. Je krijgt straks een naamcheck, net als binnen Nederland, zodat je zeker weet dat het naar de juiste rekening gaat."

Volgend jaar moeten om te beginnen banken in de eurozone aangesloten worden op het nieuwe systeem. Er was weerstand vanuit banken met verouderde systemen, die nu moeten investeren. Maar in het Europees Parlement was bijna iedereen vóór deze wet.