Snel besluit vervolging Joost Klein, EBU besloot unaniem tot diskwalificatie

Het onderzoek naar het incident met Joost Klein donderdag op het Songfestival in Zweden wordt versneld uitgevoerd. Dat zegt de politie in Malmö tegen Zweedse media. De politie verwacht dat er tot vervolging wordt overgegaan. De beslissing daarover wordt begin juni verwacht. Gewoonlijk laat zo'n beslissing 6 tot 8 weken op zich wachten.

Volgens de Zweedse politie hangt deze versnelde procedure samen met het feit dat er "sterk bewijs" is tegen Klein, die in verband met het incident werd uitgesloten van deelname aan de finale. Wat voor bewijsmateriaal dat is, zegt de politie niet.

De EBU reageerde in een statement dat zij nog altijd volledig achter het besluit staat, en dat de beslissing unaniem gemaakt was om Klein te diskwalificeren. Ook reageert de organisatie op eerdere uitspraken van AVROTROS. Volgens het EBU komt de versie van het verhaal die AVROTROS deelde, niet overeen met verklaringen van getuigen, de politie en EBU-medewerkers.

Dit alles geeft aan dat de verhoudingen tussen AVROTROS en de EBU op scherp staan. Het is dan ook nog allerminst zeker of Nederland volgend jaar meedoet aan het Eurovisie Songfestival."

Door nu te benoemen wie de beslissing hebben genomen, reageert de EBU voor het eerst op de onduidelijkheid daarover. Ook willen ze zeggen dat ze bij het besluit niet over één nacht ijs zijn gegaan. De fellere toon van de EBU heeft waarschijnlijk ook te maken met de houding van omroep AVROTROS sinds zaterdag. De omroep trok meteen fel van leer tegen het besluit en noemde het een 'disproportionele beslissing'. Ook sprak AVROTROS meteen over een 'diskwalificatie', terwijl de EBU dat woord wilde vermijden.

"Nu het Eurovisie Songfestival voorbij is, lijkt de toon van de EBU feller te worden. De organisatie voelt overduidelijk de behoefte om te reageren op de kritiek die sinds de tumultueuze finale - met boegeroep en uitfluiten - niet is gaan liggen.

AVROTROS gaf dit weekend een verklaring over het incident dat voor de finale van het Eurovisie Songfestival plaatsvond. De omroep zei dat Klein "tegen duidelijk gemaakte afspraken" in is gefilmd door een cameravrouw, net nadat hij bij de halve finale van het podium was gestapt.