EPA Bill en Hillary Clinton spraken hun steun uit voor Harris

NOS Nieuws • vandaag, 07:30 Harris krijgt al veel steun vanuit Democratische Partij, enkele prominenten nog stil

Veel Democraten steunen vicepresident Kamala Harris om presidentskandidaat te worden en het in november op te nemen tegen Donald Trump. Toch blijven enkele prominenten nog stil.

Toen Biden zich terugtrok en Harris bekend had gemaakt de Democratisch presidentskandidaat te willen worden, ging ze meteen aan het werk.

De campagnefunctionarissen en bondgenoten van de Amerikaanse vicepresident pleegden honderden telefoontjes, om de steun van de afgevaardigden voor haar presidentiële nominatie te krijgen voorafgaand aan de Democratische Nationale Conventie in augustus, melden meerdere bronnen.

Onbekende wateren

De lijst van Democraten die Harris meteen steunden, groeide naarmate de dag vorderde, zoals gouverneur van Californië, Gavin Newsom. Hij werd voorheen ook genoemd als mogelijke presidentskandidaat. Daarnaast spraken ook de gouverneurs van Colorado en North Carolina hun steun uit.

Ook oud-president Bill Clinton en voormalig presidentskandidaat Hillary Clinton steunden Harris in een verklaring. En Biden sprak op X zelf zijn steun uit voor Kamala Harris om de nieuwe presidentskandidaat voor de Democraten te worden. "Democraten het is tijd om samen te komen en Trump te verslaan. Let's do this", zei hij.

Maar andere prominenten, zoals Nancy Pelosi en Barack Obama, hebben hun steun voor Harris nog niet uitgesproken. "De komende dagen zullen we onbekende wateren bevaren", zei Obama in een verklaring. "Maar ik heb er buitengewoon vertrouwen in dat de leiders van onze partij in staat zullen zijn een proces te creëren waaruit een uitstekende kandidaat voortkomt."

Ook bijvoorbeeld de Democratische gouverneur van de staat Michigan, Gretchen Whitmer, houdt haar kaarten nog op de borst. Ook zij wordt gezien als potentiële kandidaat voor de Democraten. "Mijn taak blijft dezelfde", zei Whitmer in een reactie op het terugtrekken door Biden. "Alles doen om Donald Trump te stoppen bij het verbieden van abortus en het misbruiken van de macht van het Witte Huis." Haar medewerkers reageerden niet op vragen van The New York Times om opheldering over de vraag of zij zich wel of niet kandidaat gaat stellen.

'Josh Shapiro running mate'

Een bron meldt aan persbureau Reuters dat Obama denkt dat hij de Democratische Partij kan verenigen zodra er een kandidaat is gekozen. Chuck Schumer, leider van de Democraten in de Senaat, heeft ook nog niets gezegd over wie de kandidaat van de Democraten zou moeten zijn.

De Amerikaanse senator Peter Welch, de eerste Democratische senator die Biden opriep zijn herverkiezingscampagne stop te zetten, riep op tot een open nominatieproces. "Zodat wie onze kandidaat ook wordt, die kandidaat de standpunten van de partij vertegenwoordigt", zei Welch. "Het debat in de Democratische Partij gaat over wie de erfenis van president Biden kan voortzetten en Trump kan verslaan."

Het is nog niet bekend wie Harris als haar vicepresident zou kiezen als zij genomineerd zou worden. Er gaan binnen de partij wel stemmen op voor de gouverneur van Pennsylvania, Josh Shapiro.

19 augustus

Hij sprak ook zijn steun uit voor Harris. Shapiro wordt binnen de partij als een aantrekkelijke optie gezien om running mate van Harris te worden als zij het gaat opnemen tegen Trump. Hij zou een goede kandidaat zijn om stemmen te winnen in Pennsylvania, een cruciale swing state.

Toch kunnen er nog andere kandidaten naar voren stappen en er is gesproken over een "mini-primary", waarin ook andere kandidaten zich aan de kiezers voorstellen met bijeenkomsten, reclamespotjes en debatten. Nancy Pelosi heeft gezegd hier voorstander van te zijn.

Toch is haast geboden. Op de Democratische Nationale Conventie op 19 augustus wordt de presidentskandidaat officieel genomineerd.