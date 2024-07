EPA Archieffoto van een Russisch fregat, niet in de Zwarte Zee

NOS Nieuws • vandaag, 21:00 • Aangepast vandaag, 21:19 Oekraïne: laatste Russische patrouilleschip heeft Krim verlaten

Oekraïne beweert dat het laatste Russische patrouilleschip bij de Krim is weggevaren. De claim is nog niet onafhankelijk geverifieerd. Wel is bekend dat de Russische marine zware verliezen lijdt in de Zwarte Zee rond het bezette schiereiland.

Op satellietfoto's van gisteren is te zien dat er toen minstens nog vijf schepen, waarvan er op basis van de vorm en locatie waarschijnlijk meerdere van de Russische marine waren, aangemeerd lagen bij Sevastopol. Die havenstad op de Krim is de thuisbasis van de Zwarte Zeevloot van Rusland.

'Onthoud deze dag'

De Oekraïense marine stelt vandaag dat alle patrouilleschepen zijn vertrokken. "Onthoud deze dag", zegt marinewoordvoerder Dmytro Pletentsjoek triomfantelijk op sociale media. Hij suggereert dat de Russische schepen naar een andere basis zijn gevaren.

Eerder was op luchtfoto's al te zien dat Rusland een deel van zijn vloot van de Krim naar het oosten, naar Novorossiejsk had verplaatst. In oktober lagen er volgens CNN ruim tien marineschepen bij deze basis in Zuidwest-Rusland. Inmiddels is dat oplopen tot zeker 25 schepen, blijkt uit gisteren online gedeelde satellietbeelden.

Dit alles maakt de Oekraïense bewering aannemelijk, maar het is nog te vroeg om te zeggen of het klopt dat alle patrouilleschepen zijn vertrokken. Ook is onduidelijk of hiermee alle Russische schepen weg zijn, of bijvoorbeeld alleen van een bepaald type. Vanuit Moskou is niet op het nieuws gereageerd.

Correspondent Midden- en Oost-Europa Christian Paauwe "Oekraïners grappen vaak dat het ze zonder schepen is gelukt de Russische vloot uit te schakelen en te verdrijven. Hiervoor gebruikten ze vaak een combinatie van drones en raketten, waarmee de Russische verdediging overweldigd werd. Een extra punt van trots daarbij voor Oekraïne is dat het belangrijkste wapen de door hen zelfontworpen antischeepsraket Neptun was. Een van de bekendste aanvallen was die op het Russische vlaggenschip de Moskva. Het beeld van dit gezonken schip kan je in elke Oekraïense souvenirwinkel op petten en ijskastmagneetjes terugvinden. De Russische vloot werd gebruikt om bombardementen uit te voeren, onder meer op de graancorridor die cruciaal is voor Oekraïne om graan het land uit te krijgen. Zonder deze Russische schepen in de buurt, en straks samen met F-16's om het luchtruim te verdedigen, is deze corridor relatief veilig. Het is een opsteker die Oekraïne kan gebruiken. Rusland verovert langzaam gebied in de Donbas en de oorlog lijkt voorlopig niet voorbij."

In theorie is het mogelijk dat Russische oorlogsschepen snel terugkeren, maar waarschijnlijk is dat niet omdat het Kremlin daarmee verdere verliezen zou riskeren. Vrijwel dagelijks valt het Oekraïense leger de door Rusland bezette Krim aan. Vooral de marinebasis in Sevastopol is doelwit van drones en raketten. Daarbij is grote schade aangericht en zijn meerdere fregatten, oorlogsschepen en onderzeeërs getroffen.

Ruim 20 schepen vernietigd

Het Oekraïense leger beweert dat het ongeveer een derde van de Russische Zwarte Zeevloot heeft vernietigd. Dat zou zijn gebeurd met 27 voltreffers. Daarvan zijn er zeker 22 onafhankelijk bevestigd via openbare bronnen, zoals sociale media en luchtfoto's.

Kyiv zet de militaire successen op de Zwarte Zee graag internationaal in de schijnwerpers. Aan het front op de grond is de situatie voor het Oekraïense leger minder gunstig. In de regio Donetsk wint Rusland nog steeds terrein, weliswaar tegen een hoge menselijke prijs. Oekraïne heeft internationaal weer volop toevoer van wapens en munitie, maar kampt met een groot tekort aan manschappen.