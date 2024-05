NOS Nieuws • morgen, 00:23

Staatssecretaris van der Burg aangedaan na VVD-fractievergadering

VVD-staatssecretaris Eric van der Burg was aangedaan na afloop van de fractievergadering over het coalitieakkoord. Hij zei te hebben gehuild. In het akkoord staat dat de spreidingswet waarvoor Van der Burg zich heeft ingespannen, wordt ingetrokken.