NOS Nieuws • vandaag, 16:18

Internationaal Gerechtshof beveelt Israël te stoppen met operatie in Rafah

Het Internationaal Gerechtshof wil dat Israël onmiddellijk stopt met het offensief in Rafah, in het zuiden van de Gazastrook. Dat zegt de hoogste rechtbank van de Verenigde Naties in een tussenvonnis.