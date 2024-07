Beveiligingscamera in handen van BBC Een fragment uit opnames van een beveiligingscamera

NOS Nieuws • vandaag, 11:48 • Aangepast vandaag, 12:33 Meer Palestijnen zeggen op legerjeep te zijn gebonden: 'Dacht dat ik doodging'

Zeker nog eens twee gewonde Palestijnen zouden op de motorkap van Israëlische legervoertuigen zijn gebonden en door de bezette Westelijke Jordaanoever zijn gereden. De BBC heeft met twee slachtoffers gesproken die zeggen dat ze dat is overkomen in de omgeving van Jenin.

De verklaringen van de twee komen enkele dagen nadat een video was verschenen waarin te zien is dat een gewonde man vastgebonden op de motorkap van een legerjeep ligt.

Tegen de Britse omroep zegt de 25-jarige Samir Dabaya dat hij in zijn rug werd geschoten tijdens een militaire operatie in Jabariyat. Hij zou urenlang bloedend met zijn gezicht naar beneden hebben gelegen voordat militairen kwamen controleren hoe het met hem ging.

Ik dacht dat ik dood zou gaan. Samir Dabaya

Toen ze hem omdraaiden en zagen dat hij nog in leven was, zou hij zijn geslagen met een vuurwapen en vervolgens zijn opgetild en op een jeep zijn geworpen. "Ze trokken mijn broek uit", zegt hij. "Ik wilde me vasthouden aan de auto, maar een soldaat sloeg me in mijn gezicht en zei dat ik dat niet mocht", aldus Dabaya. "Daarna gingen ze rijden. Ik dacht dat ik dood zou gaan."

De BBC zegt dat het slachtoffer een video heeft getoond, door een beveiligingscamera gemaakt, waarin te zien is dat hij halfnaakt op een jeep ligt en op hoge snelheid wordt vervoerd. Volgens de omroep komt de locatie in de video overeen met waar de militaire operatie plaatsvond, maar in de video is niet duidelijk om welke datum het gaat.

Het andere slachtoffer, Hesham Isleit, zegt tegen de Britse omroep dat hij twee keer werd neergeschoten en op de motorkap van dezelfde jeep werd gelegd. Het voertuig voelde heet aan, zegt hij. "Het was net vuur." Hij zegt dat hij geen kleding en schoenen droeg.

"Ik probeerde mijn hand op de motorkap te leggen, maar het was te heet." Toch zou hij zijn gedwongen om op de motorkap te liggen. Hij zou worden gedood als hij dat niet zou doen, zegt hij.

Israël zegt zaken te onderzoeken

De BBC zegt dat het de beschuldigingen heeft voorgelegd aan het Israëlische leger, dat zegt de zaken te onderzoeken. In reactie op de video van vorige week zegt het Israëlische leger tegen de omroep dat het vastbinden van Mujahid Abadi Balas "een schending van bevelen en procedures" was en dat de zaak verder wordt onderzocht.

AP Mujahid Abadi Balas in het ziekenhuis

"Het gedrag van de militairen in de video komt niet overeen met de waarden van het leger", staat in een schriftelijke reactie aan de BBC. Eerder zei VN-rapporteur voor de bezette Palestijnse gebieden Francesca Albanese dat de Israëlische militairen de gewonde man als menselijk schild hebben gebruikt. Dat is iets waar Israël Hamas voortdurend van beschuldigt in de oorlog in Gaza. Tegen de BBC zegt het leger daar niets over.

De omroep sprak het slachtoffer in het ziekenhuis. Ook hij zegt dat hij er niet van uitging dat hij het zou overleven. Hij zou een video hebben getoond waarin vanuit een andere hoek te zien zou zijn dat hij op het voertuig werd gesmeten.

"Op het moment dat ze doorhadden dat ik ongewapend was, sloegen ze me in mijn gezicht, op mijn hoofd en op mijn verwondingen. De militairen tilden me op aan mijn enkels en polsen en gooiden me op de grond", zegt hij. Vervolgens werd hij op de jeep gegooid en naar een huis in de buurt gereden.

Een ooggetuige filmde de langsrijdende jeep waar Mujahid Abadi Balas op lag:

0:19 Gewonde Palestijn op motorkap vervoerd