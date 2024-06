Israëlische leger bindt gewonde arrestant vast aan motorkap

Op beelden die door de Palestijnse hulporganisatie Rode Halve Maan (PRCS) zijn verspreid, is te zien dat het Israëlische leger een gewonde man vastgebonden op de motorkap van een legerjeep vervoert. Dit speelde zich gisteren af op de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever.

Volgens het leger was de man gisteren bij de stad Jenin betrokken bij een vuurgevecht tussen het leger en Palestijnse militanten. Daarna werd hij opgepakt. Hij zou daarna aan medische hulpverleners zijn overgedragen. De manier waarop hij werd vervoerd is in strijd met de regels en de waarden van het leger, aldus het leger. Het zegt dat het onderzoek doet naar het incident.