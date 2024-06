NOS

NOS Nieuws • vandaag, 21:55 Minder hulpgoederen komen Gaza binnen, kinderen lijden aan ondervoeding

In Gaza dreigt een verloren generatie op te groeien, waarschuwen de Verenigde Naties. Tienduizenden kinderen in Gaza zijn ondervoed en hebben medische hulp nodig, maar die kan nauwelijks worden gegeven. Israël laat nog steeds weinig hulpgoederen binnen, waardoor er grote tekorten zijn aan voedsel, drinkwater en medicijnen.

In april kwamen wat meer hulpgoederen de grens over, maar de aanvoer is flink afgenomen sinds het Israëlische leger vorige maand de grens met Rafah bezette en de stad binnentrok. Het leger kondigde deze week aan "tactische pauzes" in te stellen om zo meer hulp binnen te laten, maar het is nog de vraag wat daar van terechtkomt.

Hoewel sommige grensovergangen nog wel open zijn, is de hulp die via die routes binnenkomt "een druppel op de gloeiende plaat", zegt Bushra Khalidi van Oxfam vanuit Ramallah. Om de honger te verlichten gaan enkele vrachtwagens meer of minder het verschil niet maken, zegt ze. Er zijn volgens haar miljoenen extra maaltijden nodig.

Pier tien dagen gebruikt

De tijdelijke pier voor de kust van Gaza werd gepresenteerd als een oplossing voor de nood, maar lijkt een mislukt project te worden. In totaal is de pier, aangelegd door de Amerikanen voor 230 miljoen dollar, nog maar zo'n tien dagen in gebruik zijn geweest, meldt de New York Times. Via deze route zijn slechts enkele tientallen vrachtwagens met voedsel Gaza binnengekomen.

OCHA/NOS

In april, de maand waarin de meeste vrachtwagens Gaza bereikten sinds het begin van de oorlog, liet het Israëlische leger gemiddeld 168 vrachtwagens per dag de grens over. Die cijfers worden bijgehouden door de VN. Vorige maand zakte dat terug naar gemiddeld 94 per dag. Ter vergelijking: voor de oorlog kwamen er dagelijks ruim 500 trucks de enclave binnen. Bovendien is de voedselvoorziening in het gebied grotendeels verwoest.

Wegen onbegaanbaar

Israël handhaaft sinds het begin van de oorlog een volledige blokkade van de Gazastrook en bepaalt hoeveel vrachtwagens en welke producten er dagelijks binnenkomen. Verschillende landen en organisaties hebben het land er meermaals van beschuldigd dat het de Palestijnse bevolking bewust uithongert, maar Israël zegt dat dit niet klopt.

Als vrachtwagens eenmaal de grens zijn gepasseerd na controles van het leger, stuiten ze daarna op nog meer problemen. Door de grootschalige bombardementen zijn wegen onbegaanbaar geworden. De voorraden worden geregeld geplunderd en in de helft van de gevallen zou het leger konvooien alsnog tegenhouden bij een checkpoint.

NOS Humanitaire hulp in Gaza

Een groot deel van Gaza heeft al te maken met "catastrofale honger", zei de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vorige week. Duizenden kinderen en baby's zouden behandeld moeten worden voor acute ondervoeding en uitdroging. "Elke dag horen we van kinderen en ouderen die overlijden door ondervoeding. Zij zijn het meest kwetsbaar", zegt Khalidi van hulporganisatie Oxfam. Exacte cijfers zijn niet bekend.

Aan het infuus

In het noorden van Gaza liggen in het Kamal Adwan-ziekenhuis jonge kinderen aan het infuus, met de hoop ze zo in leven te kunnen houden. Door hun slechte immuunsysteem lopen ze infectieziekten op. "De situatie hier gaat van kwaad tot erger", zegt Ahmed abu Nasser, dokter in het ziekenhuis. "Er is geen medicatie, voeding en melk voor de kinderen. Alle ziekenhuizen hebben tekorten."

1:54 Honger in Gaza: voor deze kinderen is er een tekort aan alles

Hulpverleners verliezen intussen steeds meer het zicht op de humanitaire situatie. Er had inmiddels een nieuw rapport gepubliceerd moeten worden door het IPC, de voedselwaakhond van de VN, maar onderzoekers kunnen maar moeilijk aan informatie komen. Onderzoekers mogen van Israël het gebied niet in.

In een eerder rapport, gepubliceerd in maart, staat dat alle Palestijnen in Gaza te maken hebben met voedselnood en geregeld maaltijden overslaan. In het noorden was de nood het hoogst en het was slechts een kwestie van tijd voor er een hongersnood uitgeroepen zou worden. Met het blijvende tekort aan voedsel en drinkwater is de situatie alleen maar verslechterd.

De VN, hulporganisaties en westerse bondgenoten roepen Israël al maanden op om de grenzen te openen en veel meer humanitaire hulp toe te laten. "Luchtdroppingen, een pier voor de kust: het zijn kunstgrepen", zegt Khalidi. "Het enige dat werkelijk verschil maakt voor een uitgehongerde bevolking die leeft onder bombardementen, is een staakt-het-vuren."