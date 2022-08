ANP

Opvangcrisis NOS Nieuws • vandaag, 16:09 • Aangepast vandaag, 17:15 Noodverordening Ter Apel: tenten en kampeerspullen verboden

Asielzoekers die buiten het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten, mogen dat niet in tenten doen. Alle tenten en andere kampeermiddelen zijn per direct verboden. Dat heeft voorzitter Koen Schuiling van de Veiligheidsregio Groningen afgekondigd in een noodverordening.

De afgelopen nachten hebben honderden asielzoekers buiten de hekken van het aanmeldcentrum geslapen. Vannacht ging het om zevenhonderd mensen.

Één van de vluchtelingen spreekt van een onmenselijke situatie:

1:16 Politie haalt tenten weg bij aanmeldcentrum Ter Apel: 'Het is onmenselijk'

Er ontstonden "vele onderlinge irritaties en spanningen tussen de asielzoekers", zegt de veiligheidsregio in de noodverordening, "die al meerdere malen tot conflicten, grote vechtpartijen met steekwapens, gewonden en aanhoudingen hebben geleid."

Baby overleden

In de sporthal bij het aanmeldcentrum, die door het ruimtegebrek nu gebruikt wordt als opvangplek, is vanochtend vroeg een drie maanden oude baby overleden. De politie en het COA bevestigen berichtgeving daarover in Het Parool.

Over de identiteit van de baby, de oorzaak van het overlijden en de omstandigheden waaronder dat gebeurde wil het COA niets kwijt. Dat is nog allemaal onderwerp van onderzoek, zegt een woordvoerder. Er zou wel medische hulp zijn verleend.

"Onder bewoners en medewerkers heersen gevoelens van verdriet en onmacht", aldus het COA. "Aan hen wordt passende ondersteuning aangeboden."

Preventief fouilleren

Het gebied rond het aanmeldcentrum werd afgelopen vrijdag door de gemeente Westerwolde als veiligheidsrisicogebied aangewezen. Hierdoor kunnen agenten preventief fouilleren bij het aanmeldcentrum en werd het cameratoezicht verscherpt.

De Veiligheidsregio zegt nu dat de tenten het zicht op de situatie voor het aanmeldcentrum belemmeren. Ook kunnen er bijvoorbeeld verboden middelen gebruikt of bewaard worden in de tenten of wapens of gestolen spullen worden verstopt. Daarnaast zouden tentharingen als wapen zijn gebruikt bij vechtpartijen.

NOS-verslaggever Nasrah Habiballah zag even na 16.00 uur dat de tenten door de politie werden afgebroken. "Het is redelijk rustig, maar er is onder de asielzoekers wel veel frustratie dat ze zo lang moeten wachten", zei ze op NPO Radio 1. "Het is natuurlijk erg warm buiten. Dus iedereen zit op plekken waar schaduw te vinden is. Dat die tenten nu afgebroken moeten worden, valt niet heel goed."

De beige luifels die in juli door het COA werden geplaatst mogen wel blijven staan. Vorige week werden in Ter Apel al tenten weggehaald vanwege zorgen over de brandveiligheid. Ook zouden de tenten, die door vrijwilligers naar het aanmeldcentrum werden gebracht, de situatie in het aanmeldcentrum nog onoverzichtelijker maken.