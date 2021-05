Songfestivalwinnaar ontkent drugsgebruik: 'Ik pakte gebroken glas op'

Volgens David lag er een gebroken glas onder de tafel waaraan ze zaten, schrijft de EBU, de organisatie van Europese publieke omroepen. Hij zou de scherven hebben opgeruimd. "De EBU kan na controle bevestigen dat er een gebroken glas werd gevonden", staat in het persbericht.

De zanger zal zich na aankomst in Italië laten testen op drugs. "Hij wilde dat gisteravond al laten doen, maar dat was toen niet onmiddellijk mogelijk", staat in de verklaring.

Op sociale media gaan stemmen op om Italië te diskwalificeren. Een EBU-woordvoerder wil niet ingaan op de vraag of dat volgens de Songfestivalregels mogelijk is. In een samenvatting van die regels valt niets te lezen over drugsgebruik. De organisatie zegt de bewuste beelden "zorgvuldig" te bekijken en te zijner tijd met meer informatie te komen.

Rockband Måneskin won de finale met het nummer Zitti e buoni. Dat moment zag er zo uit: