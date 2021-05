Lovende reacties voor Songfestival, Jeangu teleurgesteld

In de Italiaanse ochtendkranten is uiteraard vooral aandacht voor winnaar Måneskin. "Het was al dertig jaar niet meer gebeurd, maar gisteren zegevierde Italië in het meest bekeken muzikale evenement ter wereld", jubelt de Corriere della Sera. La Stampa brengt ook nog de recente songfestivalgeschiedenis van Italië in herinnering en sneert nog even naar Duncan Laurence: "Mahmood leek in 2019 te zegevieren met Soldi, maar werd op het nippertje verslagen door Duncan Laurence met het middelmatige Arcade."

Frisse wind voor Rotterdam

De Franse krant Le Monde schrijft over over de tweede plek voor het liedje van Barbara Pravi. De krant noemt deze editie van het Songfestival "een frisse wind voor de Rotterdammers".

De Zwitserse krant Tagesanzeiger noemt de Zwitserse inzending van Gjon's Tears een sensatie en maken de vergelijking met eerdere inzendingen van Zwitserland. "Annie Cotton behaalde in 1993 de derde plaats met Moi, tout simplement. Daarna haalde Luca Hänni ons terug in de top vijf", wijst de krant op de vierde plaats van het liedje She Got Me in 2019.

De grootste Britse krant The Sun noemt de allerlaatste plaats voor James Newman "een vernedering". Zijn lied kreeg van zowel jury als publiek nul punten. "Er waren hoge verwachtingen van het nummer Embers, waarvan velen volhielden dat het de beste inzending was van het Verenigd Koningrijk in tijden."