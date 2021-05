Finale Songfestival in Rotterdam trekt bijna 5,5 miljoen tv-kijkers

De finale van het Eurovisie Songfestival is gisteravond op NPO1 bekeken door gemiddeld 5.441.000 mensen. Dat zijn er 1 miljoen meer dan naar de finale van 2019, toen Duncan Laurence won voor Nederland.

De kijkers zagen de Italiaanse rockband Måneskin winnen. Jeangu Macrooy werd voor Nederland 23ste.

In totaal keken 8.829.000 mensen korte of langere tijd naar het evenement vanuit Ahoy in Rotterdam. De finale van gisteren was de best bekeken uitzending van het Songfestival in de afgelopen twintig jaar.

Ook de voorbeschouwing werd goed bekeken. Gemiddeld keken er 3.102.000 mensen naar, blijkt uit cijfers van de Stichting Kijkonderzoek.