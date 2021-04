'Vertrouwen herstel je met ander gedrag, niet alleen met excuses'

Rutte gaat "vreselijk hard werken" om het vertrouwen in hem te herstellen, beloofde hij de Tweede Kamer vannacht. Ook maakte hij excuses aan Pieter Omtzigt, om wiens "functie elders" het hele debat draaide.

Dat Rutte zich verontschuldigde, is een eerste stap in het herstel van vertrouwen in hem, stelt hoogleraar leiderschap (RUG) Janka Stoker in de NPO Radio 1-podcast De Dag. "Maar uiteindelijk is ander gedrag laten zien de enige manier waarop je vertrouwen herstelt, blijkt ook uit onderzoek. Het moet nu echt gaan over zijn bestuursstijl, dat is de fundamentele kwestie."

En daar wringt bij Rutte de schoen, zegt ze. "Aan de ene kant is hij diep door het stof gegaan, maar aan de andere kant is er ook een soort vanzelfsprekendheid in zijn gedrag, dat hij gewoon door kan."

Macht maakt overmoedig

Dat heeft alles te maken met wat macht met iemand doet. "Een machthebber kijkt op een andere manier naar de wereld, meer vanuit zichzelf. Macht geeft zelfvertrouwen, maar maakt ook overmoedig."

Rutte is ruim tien jaar minister-president en werd ook bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen weer de grootste. Hij kreeg in zijn eentje 1,9 miljoen stemmen, meer dan welke politicus dan ook. De kiezer heeft hem dus beloond voor zijn beleid van de afgelopen jaren.

Dat kan ertoe hebben bijgedragen dat de VVD-leider heeft onderschat hoe explosief het uitgelekte memo van Ollongren en het gewraakte zinnetje "Positie Omtzigt, functie elders" zou zijn, denkt Stoker. "Hij zal wellicht hebben gedacht: 'we hebben problemen op te lossen, we moeten door, ik ben de grootste en 1+1=2, dus wat een gedoe is dit allemaal'."