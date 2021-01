Kamervoorzitter Arib: Dit is niet het Nederland wat we kennen

"Geweld hoort niet bij een democratie en zou nooit een middel mogen zijn om je te uiten." Met die woorden heeft Kamervoorzitter Arib gereageerd op de ongeregeldheden van de laatste dagen na het van kracht worden van de avondklok.

Ze begon de vergadering van de Kamer vanmiddag met een verklaring over de rellen. "Een paar woorden, die ik hopelijk doe namens alle Kamerleden."

Arib sprak van schokkende beelden die de wereld over gaan. "Dat is niet het Nederland wat we kennen, waar we van houden. Er is alle ruimte in ons land om je onvrede te uiten. Maar er is geen enkele ruimte, geen enkel respect voor de wijze waarop de afgelopen dagen overal in het land werd bedreigd, gevochten en geplunderd. Gelukkig denkt het overgrote deel van het land hier hetzelfde over."

De geweldplegers hebben volgens Arib "de lelijkste kant van Nederland" laten zien.

Bekijk hier de verklaring van Kamervoorzitter Arib: