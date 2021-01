Het Amerikaanse kabinet onder Joe Biden: een diverser team dan ooit

(Onder)minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken

Xavier Becerra (62) is genomineerd als minister van Volksgezondheid. Als zoon van Mexicaanse ouders, zal hij de eerste Latino zijn die deze functie bekleedt. Becerra was procureur-generaal in de staat Californië en daarmee de opvolger van Kamala Harris. Als minister van Volksgezondheid krijgt hij de zware taak om het land te leiden gedurende de coronapandemie, die de Verenigde Staten flink in z'n greep heeft.

Naast Becerra wordt Rachel Levine (64) aangesteld als onderminister. Zij wordt daarmee de eerste transgender persoon in een Amerikaans kabinet. Levine is kinderarts en gezondheidsminister in de staat Pennsylvania. Daarnaast is Levine voorzitter van een samenwerkingsverband van Amerikaanse gezondheidsorganisaties. In het verleden publiceerde ze onder meer over medisch cannabisgebruik en gezondheidszorg voor de lhbti-gemeenschap.

In een verklaring schreef Biden dat Levine "het stabiele leiderschap en de essentiële expertise meebrengt die nodig zijn om mensen door deze pandemie te brengen. Ongeacht hun postcode, ras, religie, seksuele geaardheid, genderidentiteit of beperking. Ze is een historische en zeer gekwalificeerde keuze om het gezondheidsbeleid van onze regering te helpen leiden".