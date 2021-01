Rutte: toeslagensysteem op de schop, beleidsstukken openbaar maken

Rutte liet niet alleen weten dat de ouders gecompenseerd moeten worden, maar ook dat het informeren van de Tweede Kamer beter moet. Critici verweten de premier in de toeslagenaffaire de "Rutte-doctrine", waarmee hij zou pogen vooral zo min mogelijk informatie over hoe een besluit tot stand is gekomen naar de Kamer te sturen.

Daar komt verandering in, kondigde Rutte aan. Concreet betekent het volgens Rutte dat er elke vrijdag na de ministerraad een lijst van besluiten gepubliceerd zal worden.

Ook zullen de documenten openbaar gemaakt worden met de overwegingen die ten grondslag liggen aan de besluiten: "Aan de informatievoorziening naar de Kamer en naar journalisten zal iets fundamenteels veranderen".

Discriminatie en racisme

In de toeslagenaffaire werden ouders met meerdere nationaliteiten door de Belastingdienst als groter frauderisico gezien. Volgens veel critici was daarmee sprake van institutioneel racisme van de overheid.

Rutte kondigde aan dat ouders bij wie is vastgesteld dat ze door de Belastingdienst gediscrimineerd zijn, in aanmerking komen voor een extra schadevergoeding. Ook wil hij dat er een staatscommissie komt die onderzoek doet naar discriminatie en racisme door de overheid.