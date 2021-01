'Politie en veiligheidsdiensten in Washington hebben gefaald'

The New York Times schrijft op basis van bronnen dat vicepresident Pence uiteindelijk hiertoe het bevel heeft gegeven. Het is onduidelijk waarom president Trump, als opperste bevelhebber, dit niet zou hebben gedaan. Volgens een anonieme functionaris heeft Trump het verzoek van de politie om de Nationale Garde in te zetten tegengehouden.

"Laten we naar het Capitool lopen", zei de president in zijn toespraak aan de demonstranten. De grote demonstratie was gericht tegen de ongefundeerde claim van Trump dat er op grote schaal verkiezingsfraude is gepleegd.

"Trump had zijn aanhangers vooraf opgeroepen te komen en had ook gezegd 'dat het er wild aan toe zal gaan'. Er hing dus al een stemming van: we gaan flink rel trappen in Washington. Als Trump vervolgens gaat speechen, weet je als politie dat het flink uit de hand kan lopen."

Ontslagen op komst

Het kan niet anders dan dat er hoge functionarissen ontslagen worden, zegt het Republikeinse Lid van het Huis van Afgevaardigden Tim Ryan. Hij is de voorzitter van de commissie die over het budget van de Capitol Police gaat, wat jaarlijks zo'n 460 miljoen dollar is.

"Niemand zou zo dichtbij het gebouw moeten kunnen komen. Je mag redelijkerwijs in de buurt zijn om te kunnen protesteren en je punt duidelijk te maken. Maar niemand mag op het Capitol Plaza staan, laat staan op de trappen of het gebouw betreden. Dat is een illegale daad."