Johnson tegen zijn landgenoten: bereid je voor op no-deal-brexit

Premier Johnson vraagt de bevolking en het bedrijfsleven in zijn land om zich voor te bereiden op een no-deal-brexit; de situatie dat er op 1 januari geen handelsakkoord met de Europese Unie is gesloten. Er wordt nog verder gepraat, maar de kans is groot dat de onderhandelingen mislukken, zei hij. "We zijn er nog lang niet."

Johnson hield de Britten voor dat ze zich moeten voorbereiden op een relatie met de EU zoals Australië die heeft. Dat betekent dat er voor veel producten invoerrechten moeten worden betaald. Johnson heeft liever een vrijhandelsakkoord zoals de EU dat met Canada sloot.

De deadline voor het wel of niet doorgaan met onderhandelen is zondag. Dan wordt bekeken of het nog zin heeft om verder te praten. Volgens de Britse minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab is er op bepaalde punten nog "flink wat beweging" nodig vanuit de EU. "Zondag wordt een belangrijke dag", zei hij.

Johnson en voorzitter Von der Leyen van de Europese Commissie spraken gisteren in Brussel drie uur met elkaar, maar bereikten geen enkele toenadering. Op drie punten zijn ze het nog altijd niet eens: de rechten van Britse vissers in Europese wateren en vice versa, eerlijke concurrentie en de vraag welke maatregelen je mag nemen om de ander te straffen als de regels worden overtreden.

De stekker eruit trekken

Bij een no-deal-brexit wordt een aantal economische sectoren onmiddellijk hard geraakt; vliegtuigen en vrachtwagens mogen de Noordzee en Het Kanaal niet meer over en vissers kunnen hun visgronden niet meer bereiken.

Von der Leyen kwam vandaag met een noodplan. Dat is bedoeld om de EU en het Verenigd Koninkrijk meer tijd te geven om alsnog tot een volledig handelsakkoord te komen. Von der Leyen heeft daar wel de medewerking van de Britten voor nodig.

Brussel-correspondent Sander van Hoorn zei na de ontmoeting tussen Von der Leyen en Johnson dat de verschillen nog erg groot zijn. "De Britten willen alles zelf bepalen, maar wel toegang tot de interne markt houden. Brussel zegt: als je die toegang wilt, moet je onze regels overnemen. Zie dat maar eens bij elkaar te brengen."

Correspondent Tim de Wit in Londen schetst het dilemma van Johnson: "Of hij gaat voor een deal met het risico dat hij te veel concessies doet en zijn eigen partij over zich heen krijgt, dan kan zelfs zijn eigen positie in gevaar komen. Ofwel, hij besluit om de stekker eruit te trekken en te zeggen: de EU wil niet onze kant op bewegen, dit heeft geen zin meer."