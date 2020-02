Europees handelsverdrag met Canada verdeelt de politiek

Zeven jaar heeft de Europese Unie onderhandeld met Canada over een nieuw, omvangrijk handelsverdrag. In 2017 bereikten partijen een akkoord. De CETA, het Comprehensive Economic and Trade Agreement, regelt de handelsrelaties tussen de EU en Canada.

Tegen CETA is sinds 2017 een storm van kritiek opgestoken, van politici, economen en milieuorganisaties tot een deel van het mkb en kleine boerenorganisaties. Het handelsverdrag is slecht voor consumenten, dierenwelzijn en klimaat en alleen maar goed voor de multinationals, vinden ze.

Vandaag debatteert de Tweede Kamer over CETA. Het is nog maar de vraag of D66-minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Handel de handen van een meerderheid op elkaar krijgt. Eigenlijk zijn alleen coalitiepartijen VVD, CDA en D66 uitgesproken voor.

De lidstaten van de Europese Unie moeten CETA ratificeren. Van de 27 lidstaten hebben pas dertien dat gedaan, Nederland nog niet. Maar het handelsverdrag is voor het grootste deel al wel in werking getreden, dankzij de zegen van het Europees Parlement.

Meer varkensvlees

CETA zou al geleid hebben tot een groei van de Nederlandse export. De meeste douaneheffingen zijn vervallen. In 2015 bedroeg de Nederlandse export naar Canada 2,9 miljard euro, in 2018 was dat al bijna 4 miljard euro. Daarbij moet wel aangetekend worden dat de wereldeconomie en de Nederlandse economie in diezelfde periode een stevige groei doormaakten.

De vrees bij sommigen dat de Nederlandse markt overspoeld zou worden met Canadese producten lijkt vooralsnog niet te worden bewaarheid. Varkensboeren waren bijvoorbeeld bang voor de komst van grote hoeveelheden goedkoop Canadees vlees, maar Nederland is juist meer varkensvlees naar Canada gaan exporteren.