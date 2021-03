Ministerie belooft hoger priktempo, maar onduidelijkheid over 'vrije' vaccinvoorraad

Het ministerie van Volksgezondheid zegt dat het vaccinatietempo in Nederland deze week omhoog gaat, van zo'n 250.000 prikken per week naar 400.000 deze week en ruim 500.000 volgende week. Dat zou een stijging zijn van gemiddeld 32.000 prikken per dag naar zo'n 57.000 per dag.

Toch lijkt het aantal prikken dat gezet kan worden veel hoger. Het coronadashboard toonde eerder een verwachtte voorraad van bijna een miljoen vaccins aan het einde van deze week, maar na vragen van de NOS is de grafiek door het RIVM en het ministerie vandaag aangepast. De ongebruikte voorraad wordt nu becijferd op zo'n 600.000 vaccins.

Volgens het RIVM en het ministerie moeten we niet denken dat die 600.000 vaccins allemaal direct inzetbaar zijn. Het gaat volgens het RIVM om een deel daarvan, maar hoe groot de vrije voorraad dan exact is, willen ze niet bekendmaken. "We hebben nu wel wat meer vaccins op de plank liggen, maar dat is vanwege de tijdelijke pauze met AstraZeneca", zegt een woordvoerder van het ministerie.

Hieronder per week het aantal gezette prikken en de voorraad: